Dalla pomata al cibo per animali, parte da Piacenza il sito Spesa Online Italia

La spesa da casa con consegna a domicilio, in questi tempi di confinamento forzato, è diventato una necessità. Tra siti di ecommerce, grande distribuzione, delivery a domicilio, l’offerta è vasta. Un po’ meno la possibilità di trovare, in una unica soluzione, tutte le attività aperte (dalle farmacie agli alimentari, dalla cura della persona, agli articoli per animali) e che effettuano la consegna a domicilio sul territorio nazionale e, soprattutto, piacentino.

Perché è proprio da Piacenza che è decollato il servizio di Spesa Online Italia, che il pochi giorni ha raccolto l’adesione di oltre 100 attività.

Il cliente ha a disposizione la mappa interattiva e l’elenco dei punti vendita che hanno aderito, e che potrà contattare direttamente per effettuare un ordine e accordarsi sulle modalità di pagamento e consegna, senza uscire di casa. Una idea che ha presto oltrepassato i confini provinciali per approdare in tutta Italia.

Spesa Online Italia è un progetto pro bono frutto della collaborazione a titolo gratuito di professionisti del web provenienti da diverse città d’Italia, ideato al fine di supportare i cittadini e le imprese italiane durante la pandemia.