Il premier Conte: “Misure restrittive per persone e aziende estese fino al 3 maggio” VIDEO

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la firma di un nuovo decreto con cui estende fino al 3 maggio i provvedimenti in vigore per persone e imprese con l’obiettivo di ridurre il rischio di diffusione del contagio da Coronavirus.

“Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio – ha detto – una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche. Non possiamo vanificare gli sforzi compiuti, se cedessimo adesso renderemmo inutili i sacrifici fatti fino ad ora: si rischierebbe un aumento dei contagi e delle vittime. La soglia della attenzione deve restare alta, anche a Pasqua, anche per il 25 Aprile e per il Primo maggio. Siamo ansiosi di ripartire, ma possiamo pensarci dal 3 maggio, data da cui speriamo in una fase di riapertura graduale”.

Il premier Conte ha aggiunto che dal 14 aprile riapriranno cartolerie, librerie e negozi per bambini, naturalmente nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza.

IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA