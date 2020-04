Gente che gioca a pallone ai giardini o beve birra in compagnia sulle panchine

Amici che si ritrovano a bere birra sulle panchine, bambini che giocano a pallone ai giardinetti sotto casa. Più in generale, persone che non rispettano i divieti anti-contagio. I continui appelli rivolti ai cittadini dai sindaci del nostro territorio, da molti, non vengono ascoltati. Anche oggi, infatti, tantissimi piacentini sono stati “pizzicati” in giro a passeggiare, bivaccare o addirittura a giocare. Diverse persone, questa mattina, si sono recate in centro storico a fare spesa, creando però assembramenti.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà