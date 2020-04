Spesa e cibo condiviso: condominio solidale a San Lazzaro

In città capita spesso di conoscere solo di vista gli abitanti del proprio palazzo. Non è così per un condominio in zona San Lazzaro a Piacenza. Una palazzina nuova dove risiedono da alcuni anni sei nuclei familiari. Tutti si conoscono e, in questo periodo di difficoltà legato all’emergenza Coronavirus, attraverso la chat di WhatsApp, i condomini si aiutano reciprocamente per andare a fare la spesa e condividere cibo, farmaci e altro materiale. Il tutto nel rispetto del distanziamento sociale e con l’utilizzo degli appositi dispotivi di protezione personale. Chi va al supermercato o in farmacia lo segnala agli altri residenti nel caso in cui avessero bisogno di qualcosa. C’è chi cucina pasta al forno per tutti, chi prepara il pane con il lievito madre, la panna cotta e chi mette a disposizione l’insalata dell’orto. Ognuno contribuisce con le proprie specialità. Inoltre, per le richieste di cibo a domicilio, ad esempio la pizza, si fa un ordine unico, così il racer raggiunge il palazzo una volta sola. Un esempio di condominio solidale nato in un periodo di difficoltà.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà