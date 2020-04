“Intere famiglie in strada a passeggiare”. La segnalazione dei residenti

Via Cerati a Piacenza

C’è chi passeggia tranquillamente avanti e indietro, chi si siede su di un muretto a lato della strada a chiacchierare o messaggiare con il telefonino, mentre i bambini giocano tranquillamente a rincorrersi in sella alle biciclette. Tutti “rigorosamente” senza mascherina. La segnalazione arriva direttamente da una residente di via Cerati a Piacenza. “Questa scena – scrive – si ripete puntualmente ormai da una quindicina di giorni. Nei pressi della mia abitazione si è formato un vero e proprio ritrovo per famiglie”.