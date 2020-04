Con il Covid-19, ecco l’inno di Mameli come non lo avete mai sentito

Videolezioni, Whatsapp divenuta ormai terreno di scambio di compiti tra insegnanti e alunni, videochiamate sempre più imperanti: la scuola vive una svolta tecnologica senza precedenti e, priva del necessario contatto umano, fa registrare ogni giorno slanci di fantasia e ingegnosità per accorciare il più possibile le distanze.

Ci sono riusciti anche gli studenti della scola media Frank-Faustini-Nicolini che, grazie alla pazienza in fase di arrangiamento della prof Paola Torriani, sono riusciti nell’impresa di comporre per intero l’inno di Mameli in una versione strumentale davvero niente male. Flauti, chitarre, contrabbassi, pianoforte, pianole e addirittura un clarinetto: grazie ad un accurato lavoro di “taglia e cuci” al montaggio, il risultato è più che apprezzabile.

“In questo periodo di forzato allontanamento ci siamo uniti agli studenti e alle loro famiglie utilizzando la tecnologia – ha spiegato proprio Paola Torriani, prof ma anche leader del gruppo musicale “Curve pericolose” -. Questo ci ha consentito di proseguire quello in cui crediamo: coltivare le emozioni”