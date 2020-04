L’università Cattolica si mostra ai giovani con una settimana di dirette web

Al via il #FestivalUnicatt dell’orientamento e della cultura: sei giorni con la presentazione di 57 corsi di laurea magistrale delle undici facoltà, attraverso cinque talk live su temi di attualità multidisciplinari, un evento conclusivo di Alumni e contributi video sui servizi. Stamattina (14 aprile) si è aperta la settimana “Open week” dell’università Cattolica: una serie di eventi in versione inedita – necessariamente online a causa dell’emergenza Coronavirus – per raccontare agli studenti di tutta Italia la realtà dell’ateneo, compreso il campus distaccato di Piacenza. Il momento clou della sede di via Emilia Parmense è in programma mercoledì 15 aprile con le presentazioni di Economia e Giurisprudenza e di Scienze agrarie, ambientali e alimentari insieme ai presidi Anna Maria Fellegara e Marco Trevisan. Tutte le presentazioni sono seguite da un talk live, in programma alle 18, che ha l’obiettivo di analizzare le problematiche dell’attualità. Il tutto viene trasmesso sulle pagine Facebook e Instagram dell’università Cattolica.

