Donna con due figli resta senza cibo né soldi: scatta la catena di solidarietà

La catena della solidarietà e dell’aiuto a Piacenza ci mette poco ad attivarsi e a funzionare.

La conferma è arrivata ieri quando la centrale operativa dei carabinieri di Piacenza ha ricevuto la telefonata con cui un cittadino straniero segnalava una connazionale a in grave stato di indigenza, al punto di essere sprovvista di danaro e priva di viveri.

Una pattuglia della Stazione Piacenza Principale ha contattato la donna e si è immediatamente attivata contattando la Caritas diocesana e la Parrocchia della Sacra Famiglia, che immediatamente hanno messo a disposizione tre pacchi di generi alimentari.

I carabinieri hanno quindi portato a casa della donna gli alimenti, aggiungendo due uova di Pasqua per i due figli in tenera età.

La situazione è stata anche segnalata alla Croce Rossa.

