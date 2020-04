Intercultura, rientrati quattro piacentini e rimpatriati sette studenti

Stati Uniti, Honduras, Messico: quattro studenti piacentini stavanno trascorrendo il loro anno scolastico all’estero quando la pandemia ha fatto irruzione stravolgendo ogni programma. I ragazzi che frquentano le scuole superiori erano partiti conil progetto Intercultura, i cui responsabili hanno lavorato alacremente per farli tornare a casa. “I voli venivano cancellati di ora in ora, è stato molto impegnativo far rientrare i ragazzi ma per fortuna abbiamo avuto l’aiuto del ministero degli Esteri e della Protezione civile – ha raccontato Alessandro Chiatante, responsabile Formazione e sviluppo di Intercultura Piacenza”. La permanenza all’estero dei quattro piacentini sarebbe terminata a fine maggio ma per cause di forza maggiore si è dovuta interrompere.

“Per tutti è stato un dispiacere rientrare in anticipo, le scuole però sono chiuse in tutto il mondo e in questa emergenza sanitaria e sociale la soluzione migliore era quella di farli rientrare” ha aggiunto Chiatante. Nella nostra provincia erano ospitati sette studenti provenienti dall’estero attravero i programmi dell’associazione di promozione interculturale. Arrivavano da alcuni Paesi europei ma anche da Giappone, Paraguay e addirittura dall’Alaska. Nonostante le difficioltà nella ricerca dei voli, nel giro di una settimana a marzo sono stati tutti rimpatriati.