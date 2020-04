“Per indirizzare la ripartenza economica, nessun colore politico ma solo unità e coesione”

Torna a parlare dalla sua pagina Facebook, il sindaco e presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri. E ancora una volta, il primo cittadino concentra le sue attenzioni sul post-emergenza e sui risvolti tecnici per cercare di ridurre al minimo i contraccolpi economici per il sistema piacentino.

“Per governare l’emergenza sanitaria abbiamo preso decisioni giorno per giorno, costruendo le difese contro questo nemico sconosciuto, mettendo in campo tutte le risorse possibili – ha scritto il sindaco -. Ma per affrontare e superare la crisi economica, individuando le azioni strategiche, saranno determinanti le scelte che faremo oggi.

Accanto al tavolo provinciale sul lavoro che vedrà coinvolte tutte le parti datoriali e sindacali, che si riunirà già martedì prossimo e sarà fondamentale per tutelare i posti di lavoro, difendere le attività familiari, garantire che le imprese possano ripartire in sicurezza, ho ritenuto fondamentale chiedere la disponibilità a tutti i nostri rappresentanti eletti per lavorare insieme, mettendo da parte ogni colore politico, avendo come unico obiettivo comune quello di proteggere il territorio. Ho invitato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Paola De Micheli, i Parlamentari piacentini Sen. Pietro Pisani, On. Pier Luigi Bersani, On. Tommaso Foti e On. Elena Murelli, i Consiglieri Regionali Matteo Rancan, Valentina Stragliati, Giancarlo Tagliaferri, Katia Tarasconi, ad un tavolo permanente per confrontarci sulle azioni strategiche per Piacenza e la nostra Provincia. L’obiettivo è comune, e questo è il momento dell’unità e della coesione”.