Il video degli studenti sulle note di Vasco: “Un altro giorno arriverà”

I versi della canzone “Un senso” di Vasco Rossi sono stati presi in prestito dagli studenti di classi 2° e 3° della scuola media Petrarca di Pontenure (parte dell’istituto comprensivo Amaldi di Cadeo) guidati dal maestro Luigi Del Matti, il loro professore di musica. Le parole della canzone “Voglio trovare un senso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l’ha” suonano così autentiche in un momento come questo in cui si fatica davvero a capire il significato di ciò che stiamo attraversando. Eppure bisogna credere “che un altro giorno arriverà”.

