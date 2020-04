Solidarietà, ristoratrice cinese fa arrivare 23mila mascherine

La solidarietà non ha confini. Lin Jinbin, proprietaria dell’agriturismo “Il torrione del Trebbia” di Bobbio, nelle scorse settimane ha promosso in Cina una raccolta di dispositivi di protezione che sono stati recapitati alla sede della Croce Rossa di Piacenza. Si tratta di 22.700 mascherine chirurgiche e 194 mascherine Ffp2. Secondo le indicazioni di Lin Jinbin, una parte delle mascherine verrà utilizzata direttamente dalla Cri a tutela del personale sanitario e parte delle mascherine chirurgiche sono già state consegnate alla Caritas della Diocesi di Piacenza-Bobbio, all’amministrazione di Rivergaro e all’amministrazione di Bobbio per le rispettive popolazioni. La Croce Rossa di Bobbio inoltre, sempre secondo le indicazioni dell’ideatrice dell’iniziativa, consegnerà un cospicuo numero di mascherine chirurgiche a vari enti e soggetti di Bobbio ed in particolare alla Coldiretti, ai Centri di Assistenza fiscali sindacali, all’ospedale Civile, alla casa protetta, alla casa per anziani “Buelli”, al seminario, alle suore Giannelline e alle edicole.

“Grazie alla splendida iniziativa della signora Lin Jinbin – e ai suoi generosi amici cinesi – la Croce Rossa di Piacenza ha potuto incrementare sensibilmente le scorte di dispositivi di protezione individuale, indispensabili per consentire al nostro personale di operare in sicurezza e tranquillità”, evidenzia il presidente del Comitato Cri di Piacenza Alessandro Guidotti. “Il Covid-19 è una tragedia che coinvolge tutto il mondo, ma è stata anche una occasione per tante persone di fare del bene, magari anche a migliaia di chilometri di distanza. E’ commovente sapere che tante persone abbiano deciso di aiutare concretamente la Croce Rossa di Piacenza”.

“Oltre al preziosissimo dono – ha aggiunto il vicepresidente Cri, Pilade Cortellazzi – quello che più ci ha colpito in questa storia è che ogni scatola recava tra le tante scritte in cinese una in italiano, chiara ed in grande che è arrivata dritta al cuore di ognuno di noi: Insieme nelle difficoltà in attesa della primavera”.

Alessandro Guidotti, in attesa di poter incontrare di persona Lin Jinbin al termine delle attuali limitazioni agli spostamenti, ha chiesto di portare i propri personali ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto di aiuto concreto alla Comunità piacentina in un momento di difficoltà.