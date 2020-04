Famiglie in difficoltà, in una settimana raccolti 5.400 euro dal Comune

Ammonta a 5.395 euro la somma raccolta in una settimana dal Comune di Piacenza a favore delle persone in difficoltà economica. Oltre 750 euro al giorno sono stati donati dai cittadini sul conto corrente volto a sostenere le famiglie che stanno subendo le ripercussioni della crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria.

“Ringrazio i cittadini per l’importante risposta data a questa iniziativa di solidarietà in sostegno a chi si trova in condizione critica a causa dell’emergenza coronavirus” ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali Federica Sgorbati.

Il Comune fa sapere che tutte le donazioni saranno rendicontate e rese pubbliche.