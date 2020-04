Il virus rallenta ancora: poco più di 200 positivi dagli ultimi quattromila tamponi refertati a Piacenza

Nell’ultima settimana è di circa il 6% l’incidenza dei positivi al Coronavirus rispetto ai tamponi effettuati a Piacenza e provincia. In totale, sono stati processati e refertati circa quattromila test (3.960) e in 236 casi (secondo i dati ufficiali a disposizione dei sindaci del territorio) è stata riscontrata un’infezione da Covid-19.

In totale, i piacentini contagiati sono 3.103 (il dato complessivo è di 3.299, tenendo conto anche di chi vive fuori dalla nostra provincia) su un totale di 15.350 tamponi effettuati, dunque poco più del 20%.

I numeri confermano dunque il rallentamento della diffusione del contagio negli ultimi giorni, anche se Piacenza resta la terza provincia in Italia come percentuale di infetti rispetto al numero di abitanti: 1,149%, stanno peggio solo Cremona e Lodi.

Continua il drammatico sali-scendi, invece, del numero dei decessi: ieri sono stati 9, venerdì furono 5, ma giovedì 10. Il totale ufficiale dei morti da Coronavirus a Piacenza è di 760, compresi i residenti del Lodigiano che si sono spenti negli ospedali piacentini.