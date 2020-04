Da Bofrost 4.000 euro per l’ospedale e buoni spesa per il personale sanitario

Bofrost, ha donato quattromila euro per l’ospedale di Piacenza e 30mila euro di buoni spesa per il personale sanitario. “La donazione – spiega azienda di surgelati a domicilio – è frutto della raccolta promossa fra i clienti dalla filiale di Podenzano”.

È questo il risultato dell’iniziativa “Insieme siamo una forza” avviata all’inizio di marzo: a livello nazionale sono stati raccolti oltre 350mila euro per sostenere, con l’acquisto di attrezzature sanitarie, più di 50 ospedali su tutto il territorio nazionale impegnati nella cura dei pazienti affetti da Covid-19.

Quattromila euro andranno all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza: si tratta della cifra raccolta dalla filiale Bofrost di Podenzano. Inoltre, come ogni struttura coinvolta nell’iniziativa, l’ospedale riceverà anche 1.000 buoni del valore di 30 euro per la spesa alimentare online, destinati al personale sanitario (per uno stanziamento totale di 1,5 milioni di euro da parte di Bofrost).

Le strutture che beneficeranno delle donazioni sono oltre 50 in tutta Italia, distribuite in tutte le regioni italiane, dalle regioni del Nord più colpite dall’emergenza fino al Sud e alle Isole

“Uno sforzo che ha visto uniti l’azienda, i venditori impegnati a promuovere capillarmente l’iniziativa e soprattutto i clienti Bofrost di tutta Italia, che hanno dato prova di grandissima generosità – spiega l’amministratore delegato di Bofrost Italia, Gianluca Tesolin – e in poche settimane siamo riusciti a mettere insieme una cifra importante, indirizzandola alle realtà che più ne hanno bisogno: un ospedale per ogni filiale, contattato preventivamente dal personale delle nostre filiali e “adottato”, quindi, dai nostri clienti, che hanno potuto fare donazioni per rispondere in modo concreto a questa emergenza sanitaria”.