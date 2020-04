Francesca e la tesi discussa dalla cucina di casa: “Comunque emozionata”

Il giorno della sua laurea magistrale la venticinquenne Francesca Marchesi se l’era immaginata in un’austera aula dell’università Cattolica di Milano. L’attuale emergenza sanitaria da Coronavirus, però, ha capovolto tutto e Francesca la sua tesi l’ha discussa in videoconferenza dalla cucina della casa di famiglia, a Levratti di Mezzano Scotti di Bobbio.

L’atmosfera domestica non ha tolto nulla al momento che anzi, per la neo dottoressa in discipline pedagogiche per la disabilità, è stato se possibile ancora più forte: “Ho vissuto un’emozione fortissima e mi è mancato proprio nulla”, ha commentato.

