Oggi nessun nuovo contagiato in ben 39 comuni piacentini

Oggi, 20 aprile, sono concentrati praticamente tutti a Piacenza i nuovi casi di contagio da Coronavirus nella nostra provincia. In città sono 16, mentre in altri sei comuni (Agazzano, Borgonovo, Gropparello, Monticelli, Rottofreno e San Giorgio) si registra un solo caso ciascuno.

Ciò significa che in ben 39 comuni piacentini non si è verificato alcun nuovo contagio. Ottone e Zerba continuano ad avere zero residenti infetti.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà