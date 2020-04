Nel nuovo video di James Blunt c’è anche un’infermiera piacentina

Parole toccanti per un testo ancora una volta azzeccato ed emozionante. L’ultima hit di James Blunt, super star del panorama pop internazionale, pone al centro del brano il tema della pandemia e della speranza per un mondo in piena lotta per arrivare alla normalità. Una canzone accompagnata da un video ancor più segnante e che porta alla ribalta operatori sanitari di mezzo mondo in prima linea. E c’è anche un pezzetto di Piacenza nel video pubblicato sul canale YouTube del cantautore britannico: si tratta dell’infermiera piacentina Francesca Rovati che appare per alcuni secondi nel corso del video che ha superato il milione di visualizzazioni in pochissimi giorni.

IL VIDEO