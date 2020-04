Presidi sanitari ma anche 250 libri per i pazienti: donazione di Amazon

Amazon ha donato all’ospedale di Castel San Giovanni una generosa fornitura di presidi sanitari tra cui materassini antidecubito, gel lavamani, cinque concentratori di ossigeno e poi tablet per facilitare le comunicazioni tra pazienti ricoverati e parenti. Infine l’azienda leader nel commercio on line ha donato anche 250 libri per aiutare i malati, meno gravi, ad affrontare le lunghe ore trascorse in ospedale in attesa del rientro a casa.

