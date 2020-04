Fondazione Libertà, altri 50 mila euro di donazione per la sottoscrizione “Aiutiamo i nuovi poveri”

Dopo aver raccolto oltre un milione di euro devoluti all’ospedale di Piacenza per far fronte alle necessità derivanti dall’emergenza Coronavirus e dopo aver contribuito a tale raccolta fondi con un contributo iniziale di 100 mila euro, la Fondazione Libertà ha deciso di impegnarsi ulteriormente per far fronte alla crisi economica derivante dalla pandemia che ha così duramente colpito la nostra città.

E’ stata infatti approvata una donazione di ulteriori 50 mila euro: i fondi sono destinati alla raccolta “Aiutiamo i nuovi poveri”, la nuova sottoscrizione che, attraverso Caritas Diocesana, ma una parte sarà veicolata anche a Croce Rossa, Croce Bianca e associazioni di volontariato, sosterrà coloro che a causa dell’emergenza Coronavirus si sono improvvisamente ritrovati in condizioni di precarietà e di forte difficoltà nella quotidianità. Grazie alla donazione di Libertà e alla generosità dei lettori, il totale ad oggi ammonta a 80mila euro.