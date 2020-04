Altri quattro infermieri in città per dar man forte ai colleghi nella lotta la virus

Altri quattro infermieri inviati dal Dipartimento della Protezione Civile, provenienti da Roma, a dar man forte ai colleghi di Piacenza, impegnati nella battaglia per salvare persone colpite da Coronaviruus. Sono arrivati oggi a Linate gli operatori sanitari che sono atterrati in mattinata all’aeroporto di Linate dove sono giunti grazie ad un volo militare. Ad attenderli, i volontari di Protezione Civile di Piacenza che, da giorni, fanno la spola per condurre nella nostra città infermieri chiamati ad integrare le forze nei nostri ospedali.

