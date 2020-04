Ingegnere piacentino a Graz: “In Austria la fase 2 è già partita da tempo”

Lunedì scorso, dopo settimane di smart working, il giovane ingegnere piacentino Filippo Merli (che vive e lavora a Graz, in Austria) è potuto tornare negli attrezzati laboratori dell’Università tecnica, dove sta seguendo importanti progetti in ambito aerospaziale. In Austria, infatti, la fase 2 dell’emergenza Coronavirus è già partita da circa una settimana, con la riapertura di negozi e aziende di piccole dimensioni. La curva dei contagi, infatti, negli ultimi giorni è drasticamente calata. Uno sviluppo positivo dovuto alla rapida reazione del governo federale austriaco e alla disciplina dei cittadini.

GUARDA L’INTERVISTA