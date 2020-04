Coronavirus, sono 851 le vittime ufficiali. Aumento esponenziali di tamponi. “Positivo uno su quindici”

Sono salite a quota 851 le vittime da Coronavirus nella nostra provincia. Dopo le 10 morti fatte registrare ieri, continua a mantenersi costante, purtroppo, il dato riferito alle persone che si sono arrese al Covid-19; dunque molto complicato riuscire a leggere in maniera positiva il resto dei numeri snocciolati ieri dal commissario regionale all’emergenza Sergio Venturi che ha sottolineato come a Piacenza sia stata avviata una massiccia opera di controllo attraverso l’esponenziale aumento del numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. Soltanto lunedì scorso, sono stati ben 1.300 i tamponi effettuati. Ieri il numero dei contagiati, ora a quota 3.918, è salito di 92 unità.

“A questo punto, il rapporto di cittadini positivi al virus è di 1 ogni 15 tamponi effettuati” ha detto Venturi.

Inoltre, sempre ieri, Venturi ha ricordato come nelle ultime ore non si siano più registrati ricoveri in ospedale dovuti ad aggravamenti derivanti dal terribile Coronavirus.

