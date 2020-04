Amazon aumenta la retribuzione ai dipendenti fino a maggio

Amazon ha donato 100mila euro alla Croce Rossa di Piacenza e ha aumentato di due euro all’ora, fino alla metà di maggio, la paga oraria dei suoi lavoratori, tra cui i dipendenti dello stabilimento di Castel San Giovanni. Lo annuncia l’amministratore delegato di Amazon Italia Logistica, Salvatore Schembri. “Come forma di ringraziamento per i nostri dipendenti – dice il responsabile – abbiamo aumentato la retribuzione fino alla metà di maggio. Negli Stati Uniti, abbiamo aumentato di 2 dollari la retribuzione oraria che attualmente ammonta a 15 dollari l’ora e, in molti Paesi europei, inclusa l’Italia, abbiamo aggiunto 2 euro a ogni ora lavorata”. Sul fronte Croce Rossa dice: “Siamo onorati di unirci ai più grandi artisti della musica italiana per supportare il progetto ‘Il Tempo della Gentilezza’ della Croce Rossa e raccogliere ancora più donazioni.

