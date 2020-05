Fase 2, controlli dei carabinieri nelle aziende piacentine: “Misure rispettate, grande senso di responsabilità”

Lunedì scatterà la Fase 2 dell’emergenza anche a Piacenza e, in vista anche della progressiva ripartenza di tutte le attività industriali, produttive e commerciali della provincia, le forze dell’ordine stanno effettuando una serie di controlli preventivi allo scopo di verificare l’osservanza delle precauzioni indispensabili per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e contenere quindi la diffusione del Coronavirus.

Il Comando provinciale dei carabinieri (insieme ai colleghi dei reparti specializzati de carabinieri Forestale, ai Nas, al gruppo Tutela agroalimentare di Parma e del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro) ha iniziato ad effettuare una serie di controlli in diverse aziende della provincia, già autorizzate a riprendere alcune attività attenendosi alle misure precauzionali di contenimento del contagio, indicate nel protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro siglato tra il governo e la parti sociali.

“Non sono state riscontrate, al momento, criticità nelle procedure organizzative e gestionali delle ditte osservate – spiega il Comando provinciale dell’Arma – ciò anche a riprova del senso di responsabilità già dimostrato dal tessuto sociale piacentino anche in occasione delle stringenti misure di contenimento della mobilità imposta a tutta la cittadinanza sin dai primi giorni di marzo”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà