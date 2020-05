Seta: da lunedì 4 maggio nuovi orari e nuove regole di viaggio sui bus

L’avvio della Fase 2 impone nuove modifiche al sistema del trasporto pubblico. Da Lunedì 4 maggio il servizio urbano e quello extraurbano osserveranno l’orario estivo, ad eccezione delle linee 6 ed E1-E9-E12-E58 che continueranno a circolare con l’orario invernale. Sarà previsto l’obbligo di mascherina per accedere ai bus, alle biglietterie ed alle sale di attesa; sui bus la capienza sarà ridotta e si dovrà sempre mantenere la distanza di sicurezza. Contestualmente, anche gli orari del servizio vengono rimodulati e potenziati alla luce dell’entrata in vigore della “Fase 2” dell’emergenza Covid-19.

Ecco il dettaglio delle nuove disposizioni, comunicato da Seta, in conformità a quanto stabilito dal DPCM del 26 aprile 2020 e nel rispetto delle linee guida del Ministero dei Trasporti e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.74 del 30 aprile 2020.

ORARI DI SERVIZIO IN VIGORE DA LUNEDI’ 4 MAGGIO

Servizio urbano di Piacenza: entra in vigore l’orario estivo, ad eccezione della linea 11 che osserverà ancora l’orario invernale. Si invitano quindi gli utenti a porre attenzione nella consultazione delle tabelle orarie esposte alle fermate.

Servizio extraurbano: osserva l’orario estivo. Fino a sabato 6 giugno vengono inoltre mantenute attive le linee E1-E9-E12-E58, che circoleranno secondo gli orari non scolastici invernali.

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO IN VIGORE DA LUNEDI’ 4 MAGGIO

Per motivi di ordine sanitario ed in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali, da lunedì 4 maggio per accedere ai mezzi di trasporto pubblico, alle biglietterie ed alle sale di attesa delle autostazioni sarà necessario indossare la mascherina di protezione; sui mezzi ci si potrà sedere solo nei posti consentiti ed appositamente evidenziati e si dovrà sempre mantenere la distanza di sicurezza dagli altri passeggeri e dal conducente. I posti a sedere, in modo alternato, sono stati contrassegnati con nastro bianco-rosso provvisorio che ne impedisce l’utilizzo e consente di rispettare la distanza di sicurezza tra i passeggeri. La salita e la discesa dei passeggeri sarà possibile dalle sole porte centrali e posteriori dei bus. Nei bus a due porte la salita dalla porta posteriore avverrà solo successivamente alla discesa, con idonei tempi di attesa al fine di garantire il distanziamento fisico.

La vendita a bordo di titoli di viaggio da parte degli autisti è sospesa: resta attiva, invece, la bigliettazione a bordo per mezzo delle macchinette automatiche a monete sui bus del servizio urbano (si consiglia di munirsi di moneta adeguata). Gli utenti sono invitati a munirsi preventivamente del titolo di viaggio, anche utilizzando le app per smartphone disponibili gratuitamente.

Seta ricorda che il Dpcm del 26/04/2020 richiama espressamente “la responsabilità individuale degli utenti del trasporto pubblico per il rispetto delle norme di comportamento previste”: osservare responsabilmente le disposizioni previste e collaborare con il personale Seta costituisce un punto essenziale affinché il servizio venga svolto nella massima sicurezza.

Per ogni ulteriore informazione ed aggiornamento è possibile consultare il sito internet di Seta nella sezione dedicata al bacino provinciale di Piacenza: www.setaweb.it/pc. Gli utenti possono inoltre contattare Seta tramite telefono al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00.