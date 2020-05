All’ospedale di Piacenza diecimila euro dalle Fiamme gialle in congedo

Un assegno da diecimila euro è stato consegnato all’ospedale di Piacenza dall’Associazione Onlus Fiamme Gialle di Ieri, per l’acquisto di ventilatori polmonari.

La Onlus Fiamme Gialle di Ieri è un’organizzazione direttamente collegata all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, la quale, grazie al proprio contributo e alla raccolta fondi da parte dei soci, ha effettuato la preziosa donazione.

Il contributo fa parte di una più ampia iniziativa benefica, del valore complessivo di 60mila euro che ha interessato altre strutture ospedaliere delle città maggiormente colpite dal contagio pandemico in atto.

La consegna è avvenuta nella mattinata di mercoledì 6 maggio alla caserma Luigi Galli, sede del Comando provinciale della Guardia di finanza di Piacenza e della Sezione provinciale dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, alla presenza del comandante provinciale – colonnello Daniele Sanapo, il pesidente della Sezione provinciale Anfi – brigadiere capo in congedo Davide Mazza, e il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino.

Baldino ha ringraziato le Fiamme Gialle in congedo sottolineando la generosità e l’impegno messo in campo per la lodevole iniziativa. Nell’occasione il colonnello Sanapo, attraverso il presidente provinciale Davide Mazza, ha ringraziato vivamente l’Anfi, la Onlus Fiamme Gialle di Ieri e tutti i soci che si sono particolarmente prodigati evidenziando spirito di solidarietà.