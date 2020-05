Stop alle fiere, gli ambulanti in ginocchio lanciano l’allarme: “Aiutateci”

I banchi alimentari sono tornati al mercato ma della categoria ambulanti fanno parte anche i fieristi, ovvero i titolari di stand alimentari che partecipano solo alle fiere con prodotti come porchetta, salamelle, panini e patatine fritte. Le fiere sono al palo dal 21 febbraio, giorno in cui si è scoperto il Paziente 1 a Codogno e da allora la categoria dei fieristi ha vissuto l’incertezza in silenzio ma oggi lancia un grido d’allarme.

“Siamo in ginocchio – spiega Mario Zaffignani di Cortemaggiore che insieme alla moglie e al figlio gestisce dal 2010 uno stand fieristico -. Sappiamo che saremo gli ultimi a ripartire ma non sappiamo come e quando. Senza lavorare come facciamo a pagare le tasse? Chiediamo aiuto alle istituzioni perché possano ascoltare anche la nostra voce”.