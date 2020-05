Correlazione smog e diffusione Covid, secondo l’epidemiologo vanno a braccetto

Smog e Covid-19 sono alleati? Risposta affermativa. Almeno secondo Prisco Piscitelli, medico epidemiologo dell’Istituto scientifico biomedico Euro Mediterraneo (Isbem) e vicepresidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima). “La possibilità di una presenza del nuovo coronavirus sulle polveri sottili risulta ragionevole e fondata su numerose evidenze sperimentali. Ciò conferma quanto sia dannoso per la nostra salute avere città del Paese, come la pianura padana e Piacenza in particolare, in cui le concentrazioni medie annuali di pm10 e pm2,5 sono molto spesso al di sopra dei limiti”. Nei giorni scorsi, anche l’Istituto superiore di sanità ha avviato un approfondimento scientifico per capire il legame tra l’inquinamento e la diffusione dell’epidemia.

