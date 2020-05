Maleducazione pericolosa: mascherine e guanti gettati a terra

Camminando lungo le strade cittadine capita di imbattersi in mascherine chirurgiche gettate a terra mentre nei pressi di alcuni esercizi commerciali purtroppo, è possibile trovare guanti monouso tra l’erba e le aiuole o nei pressi dei carrelli. Una nuova frontiera di inciviltà che, oltre ad essere indecorosa, può risultare pericolosa in quanto potrebbe trattarsi di materiale infetto. Si ricorda che in base alle indicazioni dell’Istituto superiore della Sanità guanti e mascherine vanno smaltiti nella raccolta indifferenziata. Alcuni scatti pubblicati su Facebook hanno suscitato profonda indignazione nel popolo del web.

