Via Marinai d’Italia, nuovi fiori e pulizia. I residenti si mettono in gioco

Operazione di pulizia e decoro di via Marinai d’Italia ad opera del Comitato “Rete” assieme ai residenti. Le operazioni sono partite con lo sgombero dei rifiuti ingombranti dagli androni dei palazzi, per poi proseguire con il trapianto di fiori nei vasi all’ingresso dei box.

“Con questa azione – spiega Manuel Radaelli, presidente di “Rete” – abbiamo voluto dimostrare che i residenti di via Marinai d’Italia sono tutt’altro che degli incivili e incuranti del decoro del luogo in cui vivono. Con la giornata di oggi, diamo inizio ad una serie di azioni per lanciare un messaggio a Piacenza, quello di un quartiere che ha voglia di tornare alla normalità”.

“Conquistata la fiducia dei residenti – chiude Radaelli – ora puntiamo a ripagarla, con gli inquilini che finalmente hanno deciso di mettersi in gioco. Confidiamo nell’ascolto da parte degli enti istituzionali nel momento in cui proporremo le nostre soluzioni a migliorare la sicurezza e la qualità di vita del quartiere.”