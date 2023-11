Operazione decoro: con il nuovo sagrato del Duomo vietato sedersi sui gradini

Per il sagrato del Duomo parte l’operazione decoro. Le lastre verranno ripulite in profondità e i gradini di granito ammalorati saranno stuccati ripristinandone l’antico splendore. Ma non basta. Dalla diocesi, o meglio dall’associazione “Amici dell’Opera della Cattedrale di Piacenza Domus Justinae”, è arrivata la richiesta all’amministrazione comunale di tre interventi per la salvaguardia del sagrato una volta eseguita l’operazione decoro. Un’ordinanza apposita emessa dal sindaco che vieti a qualsiasi persona di sedersi sui gradini, l’allestimento dei relativi cartelli e la contestuale posa di nuove panchine nell’area di piazza Duomo. A farlo sapere è Giovanni Struzzola, presidente degli “Amici dell’Opera”, l’associazione nata dalla trasformazione della preesistente associazione “Domus Justinae” che per anni ha svolto un importante ruolo di promozione culturale e di animazione del Duomo di Piacenza.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’