“Torna a casa tua!” Urla verso una mendicante da parte di due uomini davanti al Duomo

Episodi di intolleranza quotidiana, dove meno te li aspetti. E così capita anche, una domenica pomeriggio, di sentire inneggiare ad Adolf Hitler sul sagrato del Duomo di Piacenza pieno di famiglie. E capita (anche) che questo non interessi a nessuno. Protagonista di questo episodio è una donnina tutta curva, che se ne sta ferma accanto al portone principale della chiesa spalancato. In mano ha un pezzo di cartone scarabocchiato più grande di lei, scritto a pennarello: chiede soldi, chiede che qualcuno le allunghi una moneta. Una mendicante, insomma, come se ne vedono tante.

Se ne sta ferma e non dice una parola, lascia che sia il cartello a parlare per lei. Non chiede, non infastidisce. Poi, ecco che qualcosa si rompe nella calma domenicale e una voce sovrasta il brusio di fondo. “Te ne devi tornare a casa!” si sente chiaramente. “Torna a casa tua, devi andare via!”. Due uomini se la prendono con la povera mendicante, la insultano, la umiliano a gran voce proprio davanti al portone del Duomo, con le offese che rimbalzano all’interno, tra le navate.

