“Piacenza riparta dalle imprese, sui protocolli ha prevalso il buonsenso”

“Ripartiamo dalle imprese, dagli imprenditori”. Comincia così il messaggio che Raffaele Chiappa, presidente provinciale di Confcommercio, ha indirizzato a tutte le attività commerciali del nostro territorio.

“I protocolli elaborati dall’Emilia-Romagna e ripresi dalle altre Regioni contengono criteri di buonsenso attuali e applicabili dalle imprese, certamente meno restrittivi di quelli dell’Inail che avrebbero messo in difficoltà il lavoro di molte attività. Avremmo preferito avere prima queste indicazioni ma grazie alla lungimiranza della Regione Emilia Romagna queste regole erano già pronte e scritte con la collaborazione dell’associazione di categoria che si è mossa per tempo. È giunto il momento di restituire alla nostra città quella gioia di vivere, quella voglia di incontrarsi che per quasi tre mesi abbiamo dovuto accantonare ma che sono certo sapremo recuperare in fretta. È giunto anche il momento per i cittadini di Piacenza di far sentire il loro calore a tutte le nostre attività di vicinato, di tornare a visitarle, di tornare a fare acquisti in totale sicurezza. Ai nostri imprenditori, che con coraggio e determinazione hanno tenuto duro fino ad ora, certi che sapranno accogliere con la loro capacità e la loro professionalità i loro amati clienti”.