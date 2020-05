Spostamenti extra-regione per confinanti, manca l’ok della Lombardia

Da oggi, lunedì 18 maggio, è possibile di nuovo muoversi all’interno della Regione senza più autocertificazione. Rimane il divieto di spostarsi in un’altra regione, tranne in alcuni casi specifici, come ad esempio tra comuni confinanti. Le nuove norme prevedono infatti che ci si possa muovere anche al di fuori dell’Emilia-Romagna da parte di residenti in province o comuni collocati sul confine. Una novità molto attesa dai residenti di quei territori, ad esempio Castelvetro, che pur vivendo nella nostra provincia gravitano anche su Cremona. Una possibilità comunque sottomessa alla comunicazione congiunta ai prefetti competenti da parte dei presidenti delle Regioni, dei presidenti delle Province o dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti. Al momento solo l’Emilia Romagna ha definito la possibilità, mentre manca ancora la Lombardia.

