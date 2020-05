Tornano il mercato e la messa a Borgonovo. VIDEO

A Borgonovo sono stati una cinquantina i banchi che hanno partecipato al primo mercato “post quarantena” con anche i banchi del non alimentare. “Tanta gente in giro ma ancora pochi affari” i commenti tra gli ambulanti che comunque sono stati felici di poter finalmente ripartire. Ancora pochi affari anche tra i commercianti di Castel San Giovanni che però non vedevano l’ora di poter finalmente ripartire. In collegiata prima messa con 50 fedeli. “Che bello vedere di nuovo l’altare e il sacerdote in carne e ossa!”.

