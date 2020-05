Le morti calano ma la tensione deve rimanere alta. E il sindaco bacchetta i piacentini indisciplinati

Dopo domenica scorsa, anche ieri nuova giornata di notizie che risollevano, almeno parzialmente, il morale da ricostruire dei piacentini. Zero morti da Covid-19. Un dato, quello diramato dal bollettino quotidiano della Protezione Civile che conferma il netto miglioramento del trend anche in una provincia così falcidiata come quella piacentina. Sono 937 le vittime provocate dal Coronavirus e 4.436 le persone attualmente infettate. Sempre ieri, sono stati soltanto tre i casi riscontrati a seguito di tamponi.

Proseguono però gli appelli del sindaco Patrizia Barbieri che, dopo diverse segnalazioni di assembramenti ricevuti all’indirizzo della polizia locale, ha ancora una volta esortato i cittadini a mantenere comportamenti che vadano nella giusta direzione.

“Se non si rientra nei ranghi immediatamente sarò costretta a prendere altri provvedimenti. Adesso è il momento della responsabilità personale” ha detto ieri il primo cittadino.