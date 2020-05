Anticipi sulla cassa integrazione in deroga anche in posta

Dopo l’accordo con le banche, arriva per i lavoratori dell’Emilia Romagna la possibilità di incassare l’anticipo sulla cassa integrazione in deroga anche presso gli uffici postali. E’ questo l’effetto dell’intesa tra Regione e Poste Italiane, che hanno siglato un apposito protocollo, a seguito dell’emergenza nazionale dovuta all’emergenza Covid-19. L’intesa consentirà ai clienti titolari di conto corrente Bancoposta e di carta prepagata Postepay Evolution, con accredito dello stipendio su conti e carte relative, di poter accedere anche all’anticipazione degli strumenti di integrazione salariale, tra cui la Cassa integrazione in deroga gestita dalla Regione. Il protocollo è valido fino al 31 dicembre 2020.

“Con questo accordo – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla – aggiungiamo l’ultimo tassello che ci permette di proteggere ulteriormente i lavoratori in attesa del pagamento degli ammortizzatori sociali da parte dell’Inps. Con Poste Italiane si completa la rete che abbiamo messo in campo con gli istituti di credito per non lasciare soli i cittadini rimasti a casa senza reddito a causa del lockdown”.