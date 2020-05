Le autoscuole riaprono lunedì 25. “Ancora incertezza sugli esami”

Dopo tre mesi di stop riapriranno i battenti lunedì 25 maggio le autoscuole di Piacenza mentre in Italia la ripresa dell’attività era possibile già da ieri (20 maggio). Nel Piacentino la formazione del personale terminerà nel fine settimana e da lunedì gli alunni potranno tornare nelle aule per le lezioni teoriche e su auto e moto per quelle pratiche. All’ingresso delle autoscuole sono stati posizionati i cartelli con le regole di comportamento e i separatori per tutelare gli impiegati, si entra con la mascherina, nelle aule di teoria i posti sono dimezzati e occorre mantenere due metri di distanza tra insegnante e alunni e un metro tra gli alunni. Per salire sulle auto sono necessari guanti e mascherine e i mezzi verranno igienizzati tra un allievo e quello successivo mentre periodicamente è prevista la sanificazione. Chi farà le lezioni per la moto dovrà portare da casa casco e giubbotto protettivo. “Siamo ancora in attesa delle linee guida per gli esami” ha dichiarato Monica Giarola, segretario provinciale Unasca (Unione nazionale autoscuole studi e consulenza automobilistica).

© Copyright 2020 Editoriale Libertà