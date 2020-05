“Regione Lombardia non risponde”. Castelvetro-Cremona ancora vietato

Il sindaco di Castelvetro, Luca Quintavalla, l’ha definita “una telenovela”, mentre i sindaci di Casalmaggiore e Cremona “un controsenso”.

Ad oggi è infatti consentito attraversare in lungo e in largo l’intera regione, ma non percorrere quei pochi chilometri che separano la Lombardia dall’Emilia Romagna, dove migliaia di persone hanno affetti o interessi lavorativi. Nonostante i primi cittadini dei territori coinvolti si siano mossi per tempo, scrivendo ad Attilio Fontana di riaprire il confine con l’Emilia dopo la fine del lockdown, il governatore della Regione Lombardia non ha ancora fornito una vera e propria risposta.

La questione è divenuta ancor più importante per i “pendolari del Po” dopo che la Regione Emilia Romagna ha annunciato il via libera agli spostamenti tra regioni ma solo tra comuni confinanti e per ritrovare i congiunti, cioè i parenti e le persone con cui si hanno legami stabili.

“Penso che oramai il tempo sia scaduto – ha scritto Luca Quintavalla sul suo profilo Facebook -. Nonostante tanti sindaci e consiglieri regionali lombardi di tutte le parti politiche stiano chiedendo al presidente Fontana di concedere la possibilità di spostamenti tra cittadini di comuni confinanti, nessuna risposta è ancora arrivata. E così il nostro accordo tra Castelvetro e Cremona rimane ancora congelato: basterebbe che la Lombardia facesse come Emilia Romagna, Veneto e Toscana. Penso che, almeno per una questione di rispetto nei confronti dei nostri cittadini e dei nostri esercenti, una risposta debba essere data”.