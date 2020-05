Ieri un morto da Covid, in aumento anche le positività nella nostra provincia

Dopo tre giorni consecutivi al riparo da morti provocati dal Covid, ieri si è registrato un decesso che ha portato il totale dall’inizio della pandemia a quota 945 vittime. Non solo, anche sul fronte dei nuovi contagiati sono stati quattro i tamponi positivi riscontrati nella nostra provincia, portando il totale a 4.469.

Sette i morti registrati in tutta la regione Emilia Romagna dove i malati effettivi, al netto delle guarigioni sono scesi a 3.998.

Un trend evidentemente positivo e che continua ad infondere fiducia, ma che ancora lascia intendere come la battaglia non sia ancora vinta in via definitiva e che le misure di prevenzione rappresentino ad oggi il solo modo per cercare di condurre definitivamente a zero la curva dei contagi.

