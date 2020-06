Sbanda lungo la Agazzana, ragazza incastrata tra le lamiere contorte

Grave incidente oggi, lunedì 1 giugno, a Gossolengo lungo la strada provinciale 28 che conduce a Rivergaro. Un’auto, per cause da accertare, intorno alle 19.30 ha sbandato improvvisamente terminando la propria corsa all’interno di un canale di scolo situato ai margini della carreggiata. Immediati sono scattati i soccorsi con gli uomini del 118 di Piacenza e della Sant’Agata di Rivergaro che hanno raggiunto la ferita, una giovane donna, estratta dall’abitacolo da una squadra di vigili del fuoco. Ferite lievi ed epilogo molto fortunato visto che l’auto è andata distrutta dopo aver anche sfiorato un manufatto in cemento. Le condizioni della donna non sono gravi; è stata condotta all’ospedale di Piacenza. Sul posto anche i carabinieri di Rivergaro che si sono occupati dei rilievi di legge.

