Allerta meteo: pioggia e vento forte per 48 ore. Torrenti osservati speciali

La pioggia che dal primo pomeriggio di oggi ha iniziato a cadere su Piacenza e provincia è il preludio alla giornata di allerta meteorologica prevista dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna per domani, giovedì 4 giugno.

Il tempo sarà perturbato su tutta la regione, con temporali anche intensi che interesseranno prevalentemente le aree della dorsale di montagna. Dalla serata i fenomeni risulteranno particolarmente forti sui crinali appenninici, dove il vento forte, con raffiche fino a 70 km/h, accompagnerà la perturbazione piovosa.

Secondo le previsioni, i temporali avranno una evoluzione da ovest verso est, fin dalla mattina, per risultare più intensi dal pomeriggio in poi. Si tratterà di un passaggio di maltempo abbastanza rapido con tendenza ad attenuarsi nelle successive 48 ore. Viste le condizioni di siccità presenti sul territorio emiliano-romagnolo e gli scarsi quantitativi previsti, non viene “accesa” nessuna attenzione sui bacini idrografici maggiori. Potrebbero invece andare in sofferenza i piccoli rii di montagna, in caso di rovesci molto intensi e localizzati.

L’ALLERTA METEO DIRAMATA OGGI