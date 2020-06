Un bossolo ritrovato da una donna tra le piante, evacuato il parco della Galleana

Il parco della Galleana è stato evacuato e chiuso al pubblico alle 12.30 di oggi a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. Si tratta di un bossolo, rinvenuto da un donna nell’area boschiva, mentre passeggiava lungo un sentiero. La donna ha subito avvertito le forze dell’ordine, che stanno verificando di che tipo di ordigno si tratti.

Sul posto la polizia, la polizia municipale e la vigilanza privata di Ivri, i cui agenti hanno provveduto a far uscire le persone che erano presenti nell’area e a chiudere gli ingressi.

Saranno gli artificieri a valutare la pericolosità del bossolo e a definire i passaggi da seguire per la messa in sicurezza dell’area. Non è escluso che il parco possa restare chiuso al pubblico per tutta la giornata.

