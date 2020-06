Imu Alta Val Tidone, prorogata a dicembre la rata di giugno

Gli abitanti di Alta Val Tidone che a causa dell’emergenza sanitaria sono in difficoltà hanno sei mesi di tempo in più per pagare l’Imu. La rata in scadenza alla metà di giugno viene infatti prorogata a fine anno e cioè al 16 di dicembre. Per chi invece non può certificare di aver avuto un reale danno dall’emergenza sanitaria ma pagherà in ritardo, potrà farlo pagando sanzioni bassissime.

L’articolo su Libertà