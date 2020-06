Asili nido, riapertura a luglio. L’assessore Sgorbati: “Rette gratis nel primo mese”

L’amministrazione comunale di Piacenza mira a riaprire gli asili nido dal 6 al 31 luglio e ad azzerare le rette in questa prima mensilità. La volontà di abbattere le quote a carico delle famiglie è stata annunciata dall’assessore al welfare Federica Sgorbati durante la commissione consiliare convocata giovedì pomeriggio a palazzo Mercanti. L’esponente della Giunta Barbieri ha fatto il punto sulle attività messe in campo dai servizi sociali nei mesi di marzo e aprile, quelli in cui l’epidemia da coronavirus era all’apice del suo effetto devastante. “Oltre seimila telefonate di supporto, quasi 440 anziani monitorati a distanza”, ha riassunto in numeri Sgorbati, sottolineando un altro dato significativo: “In pieno lockdown, nel periodo di massima crisi economica, gli uffici ai servizi sociali hanno pagato i gestori privati delle strutture con tre giorni d’anticipo rispetto alla scadenza delle fatture”.

