Croce Rossa lancia la raccolta viveri “Aiuta una famiglia in difficoltà”

Giovedi 11 giugno dalle 9 alle 19 è in programma all’Esselunga di via Conciliazione e via Manfredi a Piacenza, la raccolta viveri e generi di prima necessità “Aiuta una famiglia in difficoltà”, organizzata dalla Croce Rossa.

“Abbiamo la possibilità di fare un gesto concreto per tutte quelle famiglie che in questi mesi sono venute a chiederci un aiuto e per le quali ci siamo e ci stiamo adoperando per lenire le loro difficoltà” esordisce così Ivana Casotti, delegata dell’Area Sociale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza. “Fin quando gli spostamenti sono stati limitati, abbiamo cercato di sostenere le persone maggiormente in difficoltà distribuendo loro dei buoni spesa, frutto della generosità di tante aziende e privati cittadini che con il loro contributo ci hanno consentito di acquistare i buoni poi elargiti. Oggi alle persone che hanno ripreso la loro attività e libertà di spostamento chiediamo di non dimenticarsi degli “ultimi” da noi assistiti supportandoci nella raccolta viveri”.

Numerosi operatori di Croce Rossa si alterneranno nei due punti vendita per raccogliere principalmente olio, pasta, riso, latte uht, zucchero, sughi, pelati, legumi, tonno e carne in scatola, biscotti, tè, caffè, orzo, marmellata, miele, omogeneizzati, alimenti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa. “Sarà una raccolta di sicuro particolare per le diverse modalità alle quali dovremo attenerci nel rispetto del distanziamento sociale e prevenzione del contagio di questa terribile infezione che ci ha colpito. Sin d’ora vogliamo ringraziare tutti i cittadini che accoglieranno il nostro invito tendendo la mano a chi oggi è maggiormente bisognoso di un aiuto” ha concluso Rossana Vernizzi – membro del Consiglio Direttivo della CRI piacentina.