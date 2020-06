Nessun morto da Covid in tutta la regione: ieri giornata da ricordare

In attesa del varo della legge che fornirà un ulteriore allentamento delle prescrizioni anti-contagio, Piacenza si gode il terzo giorno settimanale (non consecutivo) privo di vittime da Covid-19. Rimangono l impressionante cifra di 961 persone le vittime sul territorio piacentino da inizio pandemia. Ieri è stato un giorno per certi versi storico: zero morti per Coronavirus in tutta l’Emilia-Romagna.

Tornando a Piacenza, con i cinque di ieri, sono ora 4.519 i casi di positività complessivi.