Malore alla guida, si schianta con il furgone contro un muretto. Muore un 59enne

Un 59enne di Pontenure ha avuto un malore mentre era alla guida del suo furgone ed è morto in ospedale. L’incidente si è verificato questa mattina, sabato 13 giugno, a San Polo di Podenzano.

Il conducente del Fiat Daily percorreva via Fumagalli quando è finito contro il muretto e il cancello di un’abitazione, ha fatto poi retromarcia per duecento metri fino ad arrivare all’altezza dell’incrocio con la Provinciale 6. Davanti a un ristorante il 59enne è sceso e si è accasciato a terra.

Diversi automobilisti si sono fermati per prestare soccorso, compresa la Polizia Locale dell’Unione Val Nure Val Chero. I soccorritori del 118 hanno trasportato il 59enne all’ospedale di Piacenza dove è deceduto in mattinata. La Polizia Locale ha sequestrato il mezzo.

