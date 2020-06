Covid-19, ieri nessuna vittima. Due i nuovi positivi

Prosegue l’ottimo trend legato ai numeri da Coronavirus: ieri nessuna vittima ad incrementare il terribile conteggio di decessi rimasto fermo a quota 962 persone.

Sono stati soltanto due invece i nuovi infetti; ora i piacentini entrati in contatto con il Covid-19 dall’inizio della pandemia sono 4.523.

Allargando lo sguardo all’intero territorio regionale, ieri sono state 28 le nuove positività riscontrate. Dopo una giornata caratterizzata per la prima volta da nessuna morte per Covid, ieri sono state 3 le vittime, una a Parma e due a Bologna. Il totale in regione recita 4.199 vittime provocate dal terribile virus.